Tønder: Der var mande- og kvindekamp om både sidde- og ståpladserne i caféen på Kunstmuseet i Tønder lørdag eftermiddag.

Tilløbsstykket var åbningen af museets nye udstilling Kvindernes surrealisme, hvor værker af de tre kunstnere Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen fremvises.

Udstillingen sætter fokus på de tre kunstnere, der alle var blandt kunstens elite i Europa i deres samtid. De kan hver især betragtes som frontløbere for surrealismen, men - modsat en del af deres mandlige kolleger - blev de glemt i den danske kunsthistorie. En skæbne, mange kvinder har lidt gennem historien.

Eller, som professer og kønsforsker Birgitte Possing, der åbnede udstillingen, udtrykte det: - Kvindernes historie er skrevet med hvidt blæk på hvidt papir.

Birgitte Possing, der for nyligt udgav bogen 'Argumenter mod kvinder', brugte åbningstalen til at berette om kvindernes lange og seje kamp for ligestilling - en kamp, der endnu ikke er afsluttet.

- Vejen mod ligestilling har været brolagt med argumenter mod kvinder. Og vi sidder fortsat fast i vores kulturelle bagage, så vi skal være glade for de kvinder, der er blevet ved med at kæmpe. De talentfulde kvinder skal vi holde fanen højt for, og det er det, vi gør, blandt andet med denne udstilling, lød det fra Birgitte Possing.