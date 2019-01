Sundhedsreform: Er Tønder Sygehus kommet i fare?

Sygehus i fare?

Debatmødet har været planlagt gennem længere tid, men timingen kunne næppe have været bedre.

- Der har været mange rygter, og vi har hele tiden vidst, at der ville komme et udspil omkring det. Forventningerne til aftenen er, at vi får informationer, om hvilke konsekvenser sundhedsreformen kan få. Ikke mindst, hvilke konsekvenser, det får i Tønder Kommune. Man kan jo allerede nu læse, at for eksempel socialdemokraten Jesper Petersen mener, at Tønder Sygehus er i fare for at skulle lukkes, siger Paul-Erik Jensen.