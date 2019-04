"Sundhed på hjul" er et projekt, som skal få udsatte borgere i Tønder Kommune særligt i yderområderne ud at bevæge og socialisere sig. Torsdag besøgt sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), Rømø, hvor hun sammen med en halv snes borgere var med til kickestarte projektet.

- Tønder blev udvalg, fordi der var en målsætning med projektet om at nå ud til yderområderne og få flere med i foreningslivet. Det er et godt initiativ, der skal bevilliges penge til, sagde Ellen Trane Nørby.

Rømø: Skoene var bundet, kroppen opvarmet og ruten lagt, da sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), torsdag ankom til Rømø. Her skulle hun sammen med en halv snes fremmødte borgere ud at gå. Det var der en særlig årsag til. Projekt "Sundhed på hjul" blev nemlig skudt i gang.

Det er livsbekræftende at komme ud i naturen og få rørt sig, og jeg har også fået et par røverhistorier fra Rømø.

"Sundhed på hjul" er et sundhedstilbud til særligt udsatte borgere, der bor i yderområderne i Tønder Kommune. Formålet er at få borgerne til at være mere aktive, få dem ind i foreningslivet og dermed blandt andet forebygge ensomhed.Projektet omfatter blandt andet aktiviteter som ganghold på Rømø, et herrehold i Døstrup og aktiviteter i Toftlund for en folk med knogleskørhed. Derudover er håbet, at få oprettet flere ganghold rundt om i kommunen.

Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), formand for sundhedsudvalget i Tønder Kommune, Irene Holk Lund (V), og sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), gik sammen med borgere i kommunen en tur gennem Vårby Plantage på Rømø. Gåturene er en del af projektet, som skal være med til at aktivere og socialisere borgerne. Foto: Ludvig Dittmann

Sundhed på hjul

Projektet skal, næsten efter devisen "jo mere vi er sammen", være med til at få flere udsatte borgere ud at være aktive og socialisere sig. Det kan være borgere, som for eksempel pludselig er blevet enlige, har mistet jobbet, har været igennem et sygdomsforløb eller ældre, som har brug for at komme ud. Og der er særligt fokus på borgerne i yderområderne.

- Vi skal ud til de borgere, der ikke kommer ind til centerbyerne eller er en del af et fællesskab. Det handler om at forbygge sygdomme og komme ensomhed til livs, sagde formand for sundhedsudvalget i Tønder Kommune, Irene Holk Lund (V), der også var mødt.