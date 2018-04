Sulten FC Sydvest drager til Sjælland

Tønder: FC Sydvest har i foråret kun hentet tre point i syv kampe med fire nederlag og tre uafgjorte kampe. Det er en negativ statistik, der umuligt kan glæde FC Sydvests interessenter. Tønder-mandskabet har dog mulighed for at hente sæsonens første tre point på udebane mod Næstved.

- Jeg forventer, at vi kommer under pres. Næstved spiller med i den sjove ende og er i øjeblikket den største favorit til at tage den anden oprykningsplads. Jeg forventer, at der kommer mange tilskuere, og at vi kommer under stormvejr, siger cheftræner Jacob Stolberg.

Næstved ligger i øjeblikket på andenpladsen, hvor holdet har ni point op til Hvidovre og fire point ned til Jammerbugt FC. Det er derfor højst sandsynligt et sultent Næstved mandskab, der går benhårdt efter sejren i søndagens 2. division opgør.

- Der er ingen tvivl om, at vi også er tørstige efter en sejr. En sejr vil betyde enormt meget for moralen og troen på os selv, siger Jacob Stolberg.

FC Sydvest har tidligere på sæsonen været hårdt ramt af karantæner og skader. I søndagens opgør nøjes cheftræneren med kun at undvære forsvarsspilleren Christian Degn.

- Degn er ude på grund af arbejde. I de næste fire uger skal vi stort set skifte ud på forskellige positioner i forsvaret, da flere spillere skal på ferie, på arbejde og så videre, slutter Stolberg.

Kampen bliver fløjtet i gang søndag klokken 14 på Næstved Stadion.