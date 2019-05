- Det er fedt, at så mange organisationer er gået sammen om dagen her i Tønder, siger DGI-konsulenten.

Sådan sagde DGIs idrætskonsulent, Rikke Vedel Lassen, lørdag halvvejs gennem Gadeidrættens Dag, der for første gang blev afholdt i Tønder ved sports- og fritidscentret. Arrangementet var blevet til i et tæt samarbejde mellem DGI Sønderjylland, Tønder Kommune, Tønder Sport & Fritidscenter, Barrax, Det Blå Gymnasium samt Gadeidræt og Game.

Esben Tøstesen, projektleder for Bevæg dig for livet i Tønder Kommune

Det er et lille skridt på vejen. Det er glædeligt at gadeidrætten er kommer i fokus.

De fremmødte kunne som her bag svømmehallen forsøge sig med floorball, der er en slags ishocky bare uden is og skøjter. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Bevæg dig for livet

Projektleder på "Bevæg dig for livet" i Tønder Kommune, Esben Tøstensen, er godt klar over, at målet om at få 4000 ekstra borgere til at bevæge sig i kommunen, ikke bliver opnået på en dag med gadeidræt.

- Det er et lille skridt på vejen. Det er glædeligt at gadeidrætten er kommer i fokus, siger Esben Tøstesen, der tilføjer, at gadeidræt er efterspurgt. Måske fordi det er uorganiseret og lader sig gøre, når det passer den enkelte. Måske fordi det er en helt anden måde at bevæge sig på end at gå i fitnesscenter.

- Selv om man kan dyrke gadeidræt alene, så erfarer jeg, at mange gør det i en fællesskab, hvor det aftales at mødes i grupper, siger Esben Tøstensen.