Styrmand for Zeppelin-satsning udpeget

TØNDER: Tønder Kommune satser stort på tiltag omkring byens historiske Zeppelinbase og flyhangaren i Soldaterskoven.

Visioner, planer og aktiviteter er samlet under navnet Zeppelin Tønder med det overordnede mål at skabe et oplevelses- og formidlingscenter.

For at koordinere indsatser og nye tiltag er det besluttet at nedsætte en politisk styregruppe. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt et kommissorium for styregruppens arbejde, samt udpeget Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen som formand. Jørgen Popp Petersen var i forrige byrådsperiode formand for kulturudvalget og var allerede dengang en ihærdig fortaler for at udnytte det turismepotentiale, der ligger i Tønders fortid som Zeppelinbase.

Det overordnede mål for "Zeppelin Tønder" og visionen om en kommende turismesatsning er at gøre området omkring basen og flyhangaren til et internationalt kendt og anerkendt center indenfor oplevelse og formidling af 1. verdenskrig i Sønderjylland og det tyske kejserrigets satsning på luftskibe.