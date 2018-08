Stuk indleder unikt samarbejde med Tønder Kulturskole

Med det nye skoleår begynder en ny tid med et mellemtrin på Stuk. Skolen har valgt at gå alternativt til værks med de kreative fag.

Toftlund: Et nyt samspil i skøn harmoni. Det er, hvad elever og forældre på det kommende mellemtrin på Stuk i Toftlund kan se frem til, når klokken ringer ind til skolestart på Stuks nye mellemtrin den 15. august. Samtidig med det nye skoleår starter nemlig et nyt samarbejde mellem skolen og Tønder Kulturskole. Et samarbejde der betyder, at Tønder Kulturskole skal varetage al musikundervisning i alle klasser på det nystartede mellemtrin på Stuk. - I og med at vores overbygningelever ikke har helt samme undervisning som på andre skoler, så vi har ikke samme måde musikundervisning. Så vi har ikke musiklærere, der kan dække så meget musik, som vi nu får behov for. Så vi har selvfølgelig diskutteret, hvordan vi bedst løser opgaven. Og vi kom til at tænke på Kulturskolen, fordi vi, udover musik, også har planer om at lave noget teater med eleverne, forklarer leder af Stuks mellemtrin, Puk Krüger Jepsen. - Lynhurtigt fik vi sammen skabt en plan, som passede perfekt ind i det, som vi gerne ville, forklarer Puk Krüger Jepsen videre.

Ny opgave Det er første gang, at Tønder Kulturskole får en opgave af det omfang. - Det er en superfed og kreativ opgave for os, og det bliver rigtig spændende, fortæller leder af Tønder Kulturskole, Henrik Thaysen Dam. Han glæder sig til at præsentere eleverne for musikken. - Det er planen, at eleverne får prøvet at spille i hvert fald guitar og klaver ved de tre lærere, som primært skal stå for undervisningen. Men det er også planen, at vi vil tage gæstelærere ind, som kan undervise i andre instrumenter. Vi vil gerne have, at eleverne bliver præsenteret for hele paletten, lyder det videre fra Henrik Thaysen Dam.