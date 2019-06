Børn fra Digevejens Børnehus har lavet små "held og lykke-kort" til de elever, der i disse dage er til eksamen. Onsdag var de forbi Tønder Gymnasium for at dele dem ud til de nervøse eksaminander.

Tønder: Det kan være nervepirrende og endda angstprovokerende at gå til eksamen. Det føler mange unge lige nu på egen krop, i takt med, at flere og flere eksamener finder sted. Onsdag fik de nervøse studerende dog et par små, hjælpende hænder. 20 børn fra Digevejens Børnehus var nemlig forbi Tønder Gymnasium for at dele små "held og lykke-kort" ud. Kortene havde de selv tegnet, og de var tænkt som en lille opmuntring til de unge. - Vi vil gerne være med til at skabe lidt liv og glade dage i skolegården, og så tænkte vi, at et besøg af ubekymrede børn måske kan være med til at lette stemningen lidt, forklarer pædagog fra Digevejens Børnehus, Helle Bang. Børnene har lavet omkring 50 kort, og de 20 børn havde brugt en hel formiddag på at tegne. - Samtidig var det også en god anledning til at få sig en snak om, hvad en eksamen er, og hvordan vi måske kunne hjælpe. Selvom man kun er seks år, så kan man godt hjælpe de store. Det er der også god lærdom i, fortsætter Helle Bang.

Foto: Timo Battefeld De unge var spændte og nervøse, men også børnene var lidt spændte på, når kortene skulle afleveres .Foto: Timo Battefeld

Hyggelig hilsen De 20 børn fra børnehaven fik afleveret alle deres 50 kort til de unge, der var på vej til eksamen. De tog alle glade mod de små hilsener, og det bragte smilene frem. Sarah Sørensen og Sara Stokbæk fra 3.b fik nogle kort med - godt nok efter de havde overstået dagens eksamen i historie. - Det kunne nok være gået lidt bedre til denne eksamen, konstaterer Sarah Sørensen, men har overskud til at se fremad. - Vi har vores afsluttende eksamen fredag, og det er da dejligt, at nogen gider at give os et fint held og lykke-kort, lyder det fra Sarah Sørensen, og Sara Stokbæk supplerer: - Det er da mega-hyggeligt, at de kommer.

Foto: Timo Battefeld Børnene havde tegnet på de små kort. Foto: Timo Battefeld

Lærer og forælder Janet Furtado er lærer på Tønder Gymnasium og samtidig forælder til et af børnene i Digevejens Børnehus. Hun har været tovholder, og har prøvet at koordinere indsatsen mellem børnehaven og gymnasiet. - Vi har gjort det før, og syntes egentligt, at det var en rigtig hyggelig idé. Og i år var det ekstra oplagt, fordi jeg har kontakter hvert sted. Så det er dejligt, at det kunne lykkes. Børnene lærer, at man skal tage sig af andre, og at man altid kommer længere med et smil på læben, siger Janet Furtado.

Foto: Timo Battefeld Det hyggelige besøg fra børnehaven bragte smilene frem hos de lidt nervøse unge, der var på vej til eksamen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Børnehavebørn fra Digevejens Børnehus uddeler små personlige breve til de kommende studenter, der skal til eksamen. Foto: Timo Battefeld

