Strømledning: Borgmester opfordrer Energinet til at lytte

Tønders borgmester Henrik Frandsen appellerer til, at borgere møder op til de kommende borgermøder omkring den planlagte el-ledning tværs gennem kommunen, og han opfordrer samtidig Energinet til at udvise størst muligt hensyn.

- Vi har alle brug for strøm. Hele vores samfund er dybt afhængig af en veludbygget og driftssikker energiforsyning, og jeg har stor respekt for, at Energinet arbejder målrettet og strategisk med at udbygge og fremtidssikre infrastrukturen, siger Henrik Frandsen i en udsendt pressemeddelelse.

Højspændingsledningen fra Endrup øst for Esbjerg til den dansk-tyske grænse vil påvirke mange menneskers hverdag. Derfor opfordrer borgmesteren i Tønder Kommune, Henrik Frandsen, nu Energinet, der står bag projektet, til at lytte til de berørte borgere og tage størst muligt hensyn, når den endelige linjeføring og placering af master skal fastlægges.

Så det er et projekt, som kommer til at virke ganske markant og dominerende, og jeg forstår godt, at både naboer, landmænd og natur- og landskabsinteresserede er bekymrede.

Den nye elforbindelse etableres som en 400 kV luftledning med to ledningssystemer. Forbindelsen går fra Station Endrup øst for Esbjerg og ned til den dansk-tyske grænse.Den danske del af forbindelsen er ca. 75 km lang. Projektet gennemføres i samarbejde med det tyske transmissionsselskab TenneT, som bygger sydfra fra Brunsbüttel nord for Elben og op til grænsen. Efter første offentlighedsfase arbejdes der videre med planlægningen, og Energinet laver konkrete forslag til, hvor master og ledninger kan opføres. Herefter kommer der endnu en offentligshedsfase, hvor der bliver mulighed for at indsende bemærkninger til de konkrete forslag. Det ventes at blive i foråret 2019.

200 master

Ledningsprojektet strækker sig over 75 kilometer og omfatter dermed omkring 200 master.

- Så det er et projekt, som kommer til at virke ganske markant og dominerende, og jeg forstår godt, at både naboer, landmænd og natur- og landskabsinteresserede er bekymrede. Derfor appellerer jeg til Energinet om at tage de bemærkninger og kommentarer, der kommer i høringsfasen, alvorligt. Jeg håber, de vil gøre sig umage for at tage størst muligt hensyn, siger Tønder-borgmesteren.

- Han har samtidig bemærket sig, at projektleder Christian Jensen fra Energinet har udtalt i pressen, at der er rigtig mange ting i spil og mange interesser og faktorer, der skal tages hensyn til. Det er en lovende udmelding og tyder på, at Energinet forpligter sig til at være lydhør, siger Henrik Frandsen.