Stribe af indbrud anmeldt efter weekenden

Tønder: Politiets vagtchef fortæller, at der i Tønder-området har været adskillige indbrud i løbet af weekenden, hvoraf flere først er opdaget og anmeldt mandag.

Søndag kl. 10.03 blev der anmeldt et indbrud i en villa på Nørrerad i Rejsby. Her slap tyvene af sted med flere smykker og et mindre pengebeløb.

Også søndag kl. 13.45 blev der anmeldt indbrud på Branderupvej. Indbruddet er foregået mellem lørdag og søndag og tyvene har aflistet et vindue og ad den vej fået adgang til boligen. Her slap tyven afsted med sølvhalskæder, guldsmykker og et mindre pengebeløb.

Søndag først på eftermiddagen blev der anmeldt indbrud i Nørre Vollum ved Bredebro. Her er der sket indbrud mellem lørdag og søndag, hvor der fra en villa er stjålet en kasse med pletsølv-bestik og mindre pengebeløb.

Afslutningsvis er der søndag kl 14.44 anmeldt et indbrud på Tværvej ved Branderup. Det er også sket mellem lørdag og søndag og her er det endnu ikke opgjort, hvad tyvene har fået med sig, og det er heller ikke afklaret, hvordan tyvene har fået adgang til villaen.

På Bålstedvej i Branderup er der mandag anmeldt endnu et indbrud. Det er foregået mellem søndag og mandag. Her er der i en Villa opbrudt en terassedør og de slap afsted med flere smykker og et smykkeskrin.

Sidst på eftermiddagen mandag, kl. 16.52, blev der anmeldt yderligere et indbrud. Denne gang i en villa på Moseagervej i Kærbølling ved Skærbæk. Indbruddet er foregået mellem fredag eftermiddag og mandag eftermiddag. Tyven har brudt et vindue op, og der er stjålet en sort Ipad, flere guldsmykker og en pose nyindkøbt tøj med kvittering i posen. Tøjet var købt i Tyskland, oplyser vagtchefen, der opfordrer til at være opmærksom, hvis man skulle få tilbudt helt nyt tøj med kvittering.