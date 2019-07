Strandsejlerne håber vellykket EM giver ekstra deltagere

- Vindforholdene var gode, og det gav en virkelig god konkurrence, at det ikke var i helt de samme vindforhold hele tiden. Jeg står på Rømø nu, og vi må sige, at stranden ikke er helt så stor som den var til EM, men vejrudsigten tegner lovende, så vi er optimister, lyder det fra næstformanden.

RØMØ: Sidste år var vejrguderne ikke rigtigt med på legen - med stærk kuling over Rømøs Sønderstrand var vinden alt for stærk til strandsejlads. Derfor bliver der i disse timer og dage fulgt endog meget tæt med i vejrudsigterne på Rømø, for i den kommende weekend går det løs på sandet for 53. gang til International Regatta.

Rygtet om den gode strand

Det vellykkede EM har vakt genlyd ned gennem Europa, og derfor håber Eigil Michelsen også, at det kaster flere deltagere af sig.

- Vi regner med 40-45 deltagere, men det kan være, der kommer flere. EM har rygtedes i udlandet, fordi stranden og vinden var så god den weekend - så mon ikke der kommer lidt flere, lyder vurderingen.

Regattaen byder på en stribe forskellige klasser, og Eigil Michelsen håber, at det kan få interessen for strandsejlads til at smitte af på nogle flere danskere. Sønderstrand og selve strandsejlerklubben nærer stor interesse fra svenske og tyske medlemmer, men det halter lidt på hjemmefronten, lyder det fra Eigil Michelsen:

- Tyske og svenske medlemmer af klubben kører rask væk 600-800 kilometer for at komme hertil for at sejle, men der er ikke ret mange danske medlemmer - og os i bestyrelsen er ved at være oppe i årene, så vi håber at kunne tiltrække lidt nye folk. Forholdene fås ikke bedre til strandsejlads, end det, vi har på Rømø - og det skal vi holde fast i, lyder budskabet fra Eigil Michelsen.

Den 53. Internationale Regatta sejles på Sønderstrand fra klokken 09 til 16 lørdag og 09-13 søndag. Der er gratis adgang for publikum.