Strandsejlere har fået kæmpeopgave

Rømø Strandsejler Club har fået en helt unik opgave: I slutningen af juni er klubben på Rømø nemlig for første gang udpeget som vært for en del af EM i strandsejlads.

RØMØ: Til juni er Rømø Strandsejler Club vært for klubbens til dato største arrangement. Det sker, fordi klubben på Rømø har fået til opgave at afholde EM i Miniklassen - en opgave, der ad omveje er endt på Sønderstrand.

Egentligt var det planen, at hele EM skulle sejles på hollandsk sand i år - men sådan gik det ikke helt, forklarer formand Preben Nielsen fra Rømø Strandsejler Club:

- Det er første gang, vi gør det her. Vi har medlemmer, som har sejlet både EM og VM rundt omkring i Europa og ude i verden, men det er første gang i historien vi bliver vært for et internationalt mesterskab. Holland har ellers EM i år, men stranden dernede er ikke helt stor nok til, at de kan afvikle alle klasser. Derfor har det internationale forbund, FISLY, spurgt, om vi ikke kunne tage EM i Miniklassen.

Der var dog lidt vej fra spørgsmål til handling for den lokale klub, for der skal udenlandske kræfter til, hvis løbsafviklingen skal glide planmæssigt. Derfor har de første møder om mesterskabet allerede fundet sted.

- Vi har ikke mandskab til at agere løbsledelse selv. Vi får hjælp fra Schweiz samt fra strandsejlerklubben i tyske St. Peter Ording, så der kommer to schweizere og to tyskere for at hjælpe med løbsledelsen. Vi har lige holdt et stort møde og lagt alt til rette på Rømø, forklarer Preben Nielsen.