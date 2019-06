Stram Kurs blev valgt fra i Tønder Kommune

Tønder: Stram Kurs blev ikke et hit i Tønder Kommune.

Partiet opnåede 1,9 procent af stemmerne i kommunen - på landsplan er spærregrænsen to procent.

Partiet og partistifteren Rasmus Paludan har ellers fået en del opmærksomhed. For eksempel besøgte Rasmus Paludan under valgkampen Tønder, hvor han blandt andet oplevede at blive smidt på porten af restauratøren på værtshuset Central Halle. Det var en historie som gik land og rige rundt.

I Tønder Kommune var der ved valget onsdag 424 borgere, der stemte på Stram Kurs - de fleste af de 424 stemmer var listestemmer, altså et kryds ved partiet og ikke en personlig stemme.

56 stemte personligt på Carsten Normann Munk, 16 stemte på Emil Jensen og 12 satte deres kryds ved Mike Iversen. Det var ikke muligt i Tønder-kredsen at stemme personligt på Rasmus Paludan.