Storudlejer har købt sin første ejendom i Tønder

Henning Filbert, der ejer flere hundrede lejligheder, har købt ejendommen, der tidligere husede Den Jyske Sparekasse i Tønder. Han synes, at gågaden i Tønder er hyggelig.

Her er der stadig tydelige spor efter bankdriften. Ud til gaden troner en massiv boks, og inde i lokalet er den store boks til værdier med tilhørende nøgler.

I handlen indgik i alt 13 ejendomme, som forinden var ejet af blandt andre Den Jyske Sparekasse - prisen for de 13 ejendomme var på den anden side af 20 millioner kroner ifølge Henning Filbert.

Plan klar

Henning Filbert har planen for ejendommen klar. Der skal i stueetagen indrettes et mindre butikslokale til udlejning, og så skal der indrettes en lejlighed i stueetagen og en på 1. sal. En lejlighed, som i forvejen er i bygningen, forbliver udlejet som hidtil.

Henning Filbert ser for sig, at for eksempel en butik med lingeri, en guldsmed eller en frisør kunne holde til i stueetagen.

- Der er en lang række, hvor der ikke behøves så mange kvadratmeter, påpeger han.

Den lokale arkitekt Harald Christensen laver tegningerne til den kommende ombygning.

- Der skal investeres en million kroner, fortæller den nye ejer, der regner med, at ombygningen går i gang i løbet af 2019.

Henning Filbert er dog klar til allerede nu at udleje butikslokalet, og han peger på, at der hurtigt kan sættes en skillevæg op.