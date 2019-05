Stort tilløbsstykke får ny hjemmebane

TOFTLUND: Der bliver også carboxing under byfesten i Toftlund i juli i år.

Carboxing er en af festugens største tilløbsstykker med op imod 2000 tilskuere på fest- og sportspladsen. Men her står byens nye kunstgræsbane, der blev indviet sidste efterår, i vejen for trækplastret med de drønede motorer og bulede køretøjer. Et dyrt kunstgræs-underlag er nemlig ikke egnet og alt, alt for dyrt for den slags underholdning. Men nu er der fundet en vej ud af problemstillingen.

- Vi har fundet en græsplæne, der er blevet tilovers. Det synes vi er en god løsning. Så er rammerne på plads, så er det op til arrangørerne, at det bliver en fest, sagde formanden for kultur- og fritidsudvalget, Rene Andersen (V), da sagen var oppe at vende i byrådssalen.