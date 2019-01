Stort opbud om cykelsti i Rangstrup

RANGSTRUP/AGERSKOV: Torsdag aften var der proppet i Rangstrup Forsamlingshus. Årsagen var besøg fra Tønder Kommunes teknik- og miljøafdeling, der ville have input og gode idéer til linjeføringen af en ny cykelsti mellem Rangstrup og Agerskov.

Ifølge fagchef ved Tønder Kommune, Christian Kjær-Andersen, var det to en halv time lange møde vellykket.

- Det var et rigtig dejligt møde. Det er mit indtryk, at folk var glade for mødet, siger Christian Kjær-Andersen.

Den kommende dobbeltrettede cykelsti mellem de to byer bliver cirka 4,5 kilometer lang. Anlægsarbejdet foretages i to tempi i løbet af 2019 og 2020, men før gravemaskinerne kan gå i gang, skal projekteringen og linjeføringen lægges fast. Og det var derfor mødet blev afholdt torsdag.