Stort hackerangreb på Hydro: Sådan rammer ransomware

Det kan være en meget omstændelig proces at rydde op efter et hackerangreb som det, der ramte Hydro i denne uge. I nogle tilfælde betaler den eller de ramte løsesummen, og det sender blot problemet videre til næste offer. Peter Kruse fra CSIS siger, at en amerikansk skole blandt andet har været ramt af ransomware, og i den forbindelse betalte sig fri - for 500.000 dollars eller godt 3,2 millioner kroner. Foto: Hans Chr. Gabelgaard