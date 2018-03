Storrygere i Tønder er blevet bedre til at kvitte smøgerne

Sundhedsprofilen for Region Syddanmark, der blev offentliggjort onsdag, viser, at antallet af borgere i Tønder Kommune, der ryger mere end 15 cigaretter dagligt, er faldet med 4,6 procent over syv år.

De fire sønderjyske kommuner arbejder bevidst med hjælp til rygestop. Mange har taget imod de forskellige tilbud og er blevet røgfri. Samtidig har kommunerne et særligt fokus på at forebygge, at unge starter med at ryge.

Over en syvårig periode er antallet af storrygere i Tønder Kommune faldet med 4,6 procent. Sammenlignet med nabokommunerne, så er det meget, for Tønder ligger nemlig blandt de kommuner i undersøgelsen, som oplever det største fald i antallet af storrygere målt i procent.

TØNDER: Tallene i den nye sundhedsprofil fra Region Syddanmark viser, at borgerne i Tønder Kommune er blevet markant bedre til at droppe cigaretterne. De rygere, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen, bliver i undersøgelsen defineret som storrygere.

Økonomisk hjælp til rygestop

Anne-Mette Dalgaard er fagchef i Sundhed og Arbejdsmarked ved Tønder Kommune, og hun fortæller, at det er vigtigt med lettilgængelige tilbud, når det kommer til et rygestop.

- Vi kan se, at der er en effekt ved medicin og rygestopkurser, og derfor er det vigtigt, at det er let tilgængeligt, når vi gerne vil bringe antallet af rygere ned. Det er også derfor, at der er økonomisk hjælp til dem, som måtte have svært ved at betale medicinen selv, fortæller hun.

For Irene Holk Lund (V), der er formand for sundhedsudvalget, er det ikke kun nedgangen i storrygere, hun glæder sig over. For sundhedsundersøgelsen viser nemlig også, at der er en stigning i antallet af borgere, der aldrig har prøvet at ryge, på hele fem procent.

- Når det kommer til rygning, og de omkostninger og konsekvenser det medfølger, så bliver ethvert skridt i den rigtige retning modtaget med kyshånd. For det er ikke kun rygeren selv, det går ud over. Det påvirker også pårørende, og endnu værre bliver det, når man er blevet syg. Så har det også omkostninger for samfundet, mener Irene Holk Lund.