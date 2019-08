Stormøde om skøre knogler i Skærbæk

Skærbæk: Knogleskørhed er Danmarks suverænt mest underdiagnosticerede folkesygdom - på trods af, at der er masser af muligheder for at forebygge og behandle den. Det er budskabet fra Osteoporoseforeningen, der nu indkalder til informationsmøde.

Onsdag 11. september klokken 18 holder Osteoporoseforeningen et stormøde i Skærbæk, hvor deltagerne kan blive klogere på, hvad man kan gøre for at bevare knoglestyrken bedst muligt.

550.000 danske mænd og kvinder lever med knogleskørhed (osteoporose). Manglende diagnosticering og behandling kan have alvorlige, invaliderende konsekvenser for den, der er ramt af sygdommen.

På mødet sættes der fokus på nogle af de mest stillede spørgsmål om knogleskørhed: Det er definitionen på knogleskørhed og om det er arveligt, hvordan det kan behandles, hvilke behandlingsmuligheder der kommer på markedet i overskuelig fremtid, og hvad man kan gøre for at forebygge sygdommen.