Gunstige forhold gør, at rigtig mange storke er i luften og på jorden i Tønder Kommune netop nu. Det giver håb om, at det lykkes at få et storkepar til at slå sig ned på egnen. Sidste gang at et storkepar ynglede her var tilbage i 2011, men det, der tegnede til at blive en succes endte i en tragedie.

TØNDER: Storke her, storke der, storke alle vegne. I disse dage indløber med korte mellemrum meldinger om storke i luften eller på jorden i Tønder Kommune. Der har været rapporterede observationer fra både Brøns, Ballum og Døstrup. I påsken stod en stork i reden over præsteboligen i Løgumkloster. Det er ikke set eller sket i rigtig mange år. De seneste storkemeldinger kom fredag fra Brian Rostgaard Andersen fra Grøngård, der fik øje på hele 10 storke på sin mark, og fra Tønder Golfklubs bane mellem Rørkær og Jejsing. - Jeg kom kørende ned mod klubhuset. Pludselig så jeg otte storke på marken tæt på hul 6 og klubhuset. Så mange storke har jeg aldrig set sammen før, fortalte John Jensen, Tønder, om det sjældne syn. Han nåede også at tage et foto med sin mobiltelefon. - Jeg kunne ikke få alle otte med på et billede, fordi de stod lidt spredt, fortalte han.

Der er stort set storke over hele Jylland netop nu. Vi oplever et rigtig storke-boost. Jess Frederiksen, formand, storkene.dk, Taastrup

Kilde: Foreningen storkene.dk har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune.Foreningens formål er:- at fremme kendskabet til storkene i Danmark- at udbrede oplysninger og viden, samt formidle information om storkes kultur- og naturhistorie- at fremme mulighederne for at storke, der er i Danmark, kan overleve og formere sig- at fremme samarbejdet med lodsejere og offentlige myndigheder, interessegrupper, foreninger, laug og enkeltpersoner om storkes trivsel- at udøve rådgivende assistance i alle sager vedrørende storke i Danmark- at arrangere møder, ekskursioner, naturvandringer m.v.Kilde: www.storkene.dk

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det var en sensation, da et ungt storkepar slog sig ned i reden i Oldtidsparken og fik tre unger i reden. Men glæden endte i en tragedie, da alle unger døde, og det unge par fløj sin vej. Foto: Hans Christian Gabelgaard

Gunstige forhold At det strømmer ind med meldinger om storke-observationer glæder den førende danske storkeekspert, Jess Frederiksen, fra foreningen storkene.dk - Der er stort set storke over hele Jylland netop nu. Vi oplever et rigtig storke-boost. Der er storke fra både Sverige, Polen og Tyskland. Og så har der også været gunstige forhold på Balkan-ruten, hvor der både har været lunt vejr og en sydøstlig vind, forklarer Jess Frederiksen.

Unge storke De fleste storke, der netop nu opholder sig i Jylland, er unge fugle, der i bogstavelig forstand vil have lidt luft under vingerne. Om den store storke-forekomst resulterer i det, som alle håber på, nemlig et ynglende par, må tiden vise. Mange steder i Tønder Kommune har lokale storkelaug brugt kræfter på at klargøre rederne. Så forudsætningerne er på plads. Og håbet lever. - Skæringsdatoen, for at et storkepar skal slå sig ned i en rede, er 10. maj. Så det kan nås endnu, påpeger Jess Frederiksen.

Tragedien i 2011 Mens der altså ikke er langt mellem storkene ude i naturen netop nu, er der langt mellem succes-oplevelser med at få storkeunger på vinger. Tilbage i maj 2011 så det ellers mere end lovende ud. Ganske overraskende havde et ungt par slået sig ned i reden i Oldtidsparken i Skærbæk. Glæden var stor, da det blev konstateret, at det unge storkepar havde fået tre unger. Men glæden blev vendt til tragedie. De tre storkeunger døde alle af sult, og forældrene forlod reden i juli. De er ikke vendt tilbage.

Reden i Rudbøl Storkereden i Rudbøl var tilbage i 80'erne og 90'erne i ornitologernes og mediernes søgelys. Har var der næsten garanti for ynglesucces. Sidste gang der kom flyvefærdige unger på vinger i grænselandsbyen var i 2000. I 2006 var der tre unger i reden. De omkom dog alle under en meget tør sommer. i 2007 slog et ungt par sig ned i et par uger, men det kom der ikke noget ud af.

Tror på storken Trods disse alt andet end opmuntrende begivenheder er blandt andet medlemmer af Tønder Storkelaug fortsat optimistiske. - Vi har rederne i Ubjerg, på Grøngård Lade og Rudbøl. Vi tror på storken, og vi bliver ved med at sætte nye reder op, siger Hans Tonnesen. - Jeg er helt sikker på, at det vil lykkes af få storke til at slå sig ned. Hvis ikke i år, så næste år, sagde han for to år siden. - Og det gælder stadigvæk, siger Hans Tonnesen.