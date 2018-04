Storke landede ved Liebestempel i Tønder

TØNDER: Hvis man kun har øje for fortovet og ikke løfter blikket, så observerede man onsdag formiddag ikke de to storke, der havde taget plads i et af kastanjetræerne med grene lige over Liebestemplet i Tønder.

Jan Nielsen, Tønder, havde arbejdet under storkenes knebren siden klokken ni. Han studsede godt nok over lyden, men kiggede ikke op i træet, for som han siger:

- Jeg har aldrig hørt sådan en lyd før.

Klokken 10.30 blev han dog af sin chef gjort opmærksom på, at JydskeVestkysten sikkert gerne ville høre om de langbenede gæster. Og ganske rigtigt. Imidlertid nåede den ene af storkene at lette, før journalisten havde sat det lange ben foran det andet og var fremme på pletten for at forevige de velkomne gæster.

Få øjeblikke senere forsvandt også den enlige stork.

- Den havde retning mod sfo'en, lyder beskeden fra Jan Nielsen, der nu ved, at næste gang han hører lyden af stokens knebren, så må han hellere løfte blikket.