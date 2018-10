Storfilm præsenteres med reception i historisk flyhangar

- De sidste detaljer er ikke på plads endnu. Men der indledes med en reception for en indbudt kreds i flyhangaren, og efterfølgende vises filmen i Schweizerhalle, hvor der kommer omkring 200 billetter til salg. Derudover har vi planer om, at filmen samme dag kan vises andre steder i kommunen, siger lederen af kommunens informationsafdeling, Tommy B. Nielsen.

Dagen efter bliver det Tønders tur til at vise filmen, og først tre dage senere, torsdag den 15. november, får filmen biografpremiere over hele landet.

"I krig og kærlighed" er et kærligheds- og krigsdrama inspireret af virkelige hændelser i Sønderjylland, der under første verdenskrig var en del af det tyske kejserrige. Optagelserne er blandt andet foregået ved Havnborg Mølle på Als, i Augustenborg og omkring flyhangaren i Soldaterskoven i Tønder. Blandt filmens skuespillere er Sebastian Jessen, Rosolinda Mynster, Ulrich Thomsen og Thure Lindhardt.

- Selv for folk, der er vant til at arbejde med historiske film, er det her noget helt unikt. Det er utrolig sjældent, man kan få lov til at genskabe historien de steder, hvor historien har udspillet sig. I vores branche er vi vant til at skulle optage i studier med kulisser. Og her står vi på et autentisk sted, lød det begejstret fra Ronnie Fridthjof, da optagelserne stod på.

Fyrtårn

Netop kendsgerningen, at filmens handling baserer sig på delvis autentiske historier og begivenheder er afgørende for, at Tønder Kommune støtter filmen.

Den økonomiske opbakning skal være med til at markedsføre kommunens satsning på at gøre Tønders fortid som hjemsted for en tysk luftskibsbase under første verdenskrig til et turistmæssigt fyrtårn. Kommunen har blandt andet sikret sig retten til den visuelle genskabelse af Zeppelinbasen, der har været en del af filmprojektet.

I forbindelse med fremvisningen den 12. november i Tønder forventes det, at dele af filmholdet samt enkelte skuespillere vil deltage.