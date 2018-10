Store sommerhuse sendt i høring

I andre dele af landet er der pæn efterspørgsel på store sommerhuse, men på Rømø må man aktuelt kun bygge op til 150 kvadratmeter per hus. Nu skal en ny høring afgøre, om der kan gives lov til et nyt sommerhusområde med 13 huse på op til 250 kvadratmeter.

Arealet er i privat eje, og baggrunden for høringen er, at ejeren i 2016 henvendte sig til Tønder Kommune og ønskede at få området med 13 sommerhusgrunde lokalplanlagt. Området er også udpeget som et potentielt område for nye, større sommerhuse på op til 250 kvadratmeter. Hidtil har man i den gældende lokalplan kun kunnet bygge op til 150 kvadratmeter.

Stor efterspørgsel

Temaet om de større sommerhuse har tidligere været taget op med grundejerforeninger på Rømø med en blandet modtagelse. Her frygtede man blandt andet, at de store huses mange gæster ville skabe en langt større trafik ad Rømøs små veje. Men med udlægningen af det nye område er der også lagt op til, at området med de potentielt 13 store huse får sin egen vej, forsikrede borgmester Henrik Frandsen på kommunalbestyrelsesmødet:

- Det, der gør den her sag rigtig god, er, at der bliver en separat vej fra Havnebyvej og ind til området. De bekymringer, der kan være omkring støjgener, fordi flere biler kører forbi, vil ikke være her - for husene får deres egen vejadgang.

Samtidigt er potentialet for udlejning af de store sommerhuse stort. Mange familier efterspørger de store huse, fordi man kan samle flere generationer under ét tag, forklarer formand for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V). Han peger på, at de store huse vil åbne for, at hele familier kan besøge øen samtidigt:

- Der er stor efterspørgsel fra aktørernes side på de her sommerhuse. Mange vil gerne afsted med tre generationer, og det ses ofte udenfor den normale sæson, at bedsteforældre eksempelvis lejer et hus. Men det kræver plads, og det er svært med den lokalplan, der er på 150 kvadratmeter per hus i øjeblikket. Vi ved af erfaring fra andre steder, at der er en temmelig god udlejning i den slags huse, sagde han på torsdagens kommunalbestyrelsesmøde.