Store prisstigninger for fjernvarmeforbrugerne

Fjernvarmeforbrugerne i Toftlund har med de nyeste prislister fået et varmechok. På godt et år er prisen næsten fordoblet. Stort set alle fjernvarmeforbugere i Tønder Kommune kan se frem til dyrere varme.

TØNDER: De ny prislister for fjernvarmen i Tønder Kommune er ren gyserlæsning for sarte fjernvarmeforbrugere. Ifølge tal fra Forsyningstilsynet er priserne rundt om i landet steget ganske kraftigt fra 1. januar i år. Det skyldes primært, at det såkaldte grundbeløb fra staten fra årsskiftet er faldet bort, og det efterlader et økonomisk tomrum, som kun forbrugernes betaling kan fylde ud. Udviklingen gælder også i Tønder Kommune. JydskeVestkysten har kigget Forsyningstilsynets liste igennem og kan fortælle, at fjernvarme fra Toftlund Fjernvarme er steget mest i pris. Således er prisen nu 93,3 procent højere, end den var ultimo december 2017 - for altså 14 måneder siden. Dermed koster det 18.016 kroner om året at varme et typisk hus på 130 kvadratmeter op med fjernvarme fra anlægget i Toftlund. - Det er en sandhed med modifikationer. Tilbage i 2014 var MWh-prisen 656 kroner, mens den i et par år var ned på 275 kroner per MWh grundet et overskud, der skulle føres tilbage til forbrugerne. Nu er prisen så blevet 781 kroner, forklarer varmemester Jørgen Thorgaard og tilføjer: - I virkeligheden skal prisstigningen ses i forhold til prisen i 2014 - i mellemtiden har prisen været holdt kunstig lav.

Forsyningstilsynets prissammenligning Udviklingen i fjernvarmeprisen fra december 2017 til januar 2019. Prisen gælder et typisk hus på 130 kvadratmeter.



Toftlund Fjernvarme: 18.016 kroner - prisstigning på 93,3 procent



Havneby Varmeværk: 20.652 kroner - prisstigning på 0,1 procent



Frifelt- Roager Kraftvarme: 20.170 kroner - prisstigning på 0 procent



Tønder Fjernvarme: 17.372 kroner - prisstigning på 20,3 procent



Brøns Kraftvarme: 15.486 kroner - prisstigning på 5,6 procent



Løgumkloster Fjernvarme: 15.476 kroner - prisstigning på 13,5 procent



Skærbæk Fjernvarme: 12.153 kroner - prisstigning på 5,1 procent



Bredebro Varmeværk: 10.997 kroner - prisstigning på 12,8 procent

Efter et års indkøring ser det ud til at anlægget på Hydrovej er toptunet. Anlægget med gasdrevne varmepumper kører nu 97-98 procent optimalt, fortæller formand for Tønder Fjernvarmeselskab, Peter Nørkjær, der forklarer, at et største prishop for fjernvarmekunderne kom allerede sidste år. Arkivfoto: Martin Franciere

Lav gaspris Der er et gedigent spring fra Toftlund Fjernvarmes prisstigning på 93,3 procent til nummer to på listen: Tønder Fjernvarmeselskab. Her er prisen i samme periode steget med 20,3 procent. Med en årspris på 17.372 kroner er varmen fra fjernvarmeselskabet i Tønder det fjerdedyreste i kommunen. Formanden for Tønder Fjernvarmeselskab, Peter Nørkjær, understreger, at prisen fra sidste år til i år er steget minimalt. Det største prishop kom allerede for et år siden. - Eneste forklaring er, at gasprisen er steget. Det er den store synder i det her spil, siger Peter Nørkjær og kommer med en god melding: Gasprisen har det sidste stykke tid ikke været så høj, som forventet. Og da vinteren har været mild, bliver fjernvarmeforbrugenes regninger ikke så høje, som man kunne have frygtet.

Billig træflis Selv om varmen fra Bredebro Varmeværk i år har fået et prishop på 12,8 procent, så leverer varmeværket stadig den billigste fjernvarme i Tønder Kommune. Det skyldes flere faktorer, fortæller varmemester Per Jacobsen. Dels er værket for 95 procents vedkommende fyret med billigt træflis, dels har man løbende investeret i langtidsbesparelser med statens grundbeløb. Alligevel varsler Per Jacobsen stigninger, når Bredebro Varmeværks nye prisliste sendes på gaden til sommer. - Jeg forventer, at en typisk bolig kommer til at stige til 12.500 kroner om året, siger Per Jacobsen.

Hydrovej kører Tilbage til kommunens største fjernvarmeproducent, Tønder Fjernvarmeselskab, hvor formand Peter Nørkjær gennem mange år har kæmpet for at få lov til at benytte biobrændsel i stedet for dyr naturgas. Foreløbig har kampen været forgæves. Men det nye gasdrevne varmepumpeanlæg på Hydrovej er til gengæld ved at vise sit værd. Efter lang tids justeringer er anlægget, der producerer koldt vand til Hydros produktion og varme til fjernvarmenettet, ved at være toptunet - og dermed garant for billigere varme. - Det giver også noget til forbrugerne. Det har været en udfordring, men nu kører det 97-98 procent optimalt, siger Peter Nørkjær om det 43 millioner kroner dyre anlæg.