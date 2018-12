Store møller dømt ude - men de kommer alligevel

Bekymrede vindmølle-modstandere har flere gange været samlet til demonstrationer foran Tønder Rådhus. Selv om målsætningen om at rejse store vindmøller nu ikke længere er en del af den overordnede kommuneplan, skal vindmølle-skeptikerne formentlig ikke pakke deres protest-skilte for langt væk. Foto: André Thorup

Et stort flertal i kommunalbestyrelsen var enig om at tage de politiske målsætninger om færre men større vindmøller ud af kommuneplanforslaget. Men det giver næppe ro på møllefronten. Udvalgsformand forventer, at nye projekter bliver bragt i spil.

TØNDER: Målsætningen om at rejse store vindmøller på land er - på skrift - ikke længere en del af Tønders kommuneplan 2029. Det er den korte konklusioner efter en ellers lang debat i byrådssalen i Tønder torsdag aften. Bortset fra Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen var der bred opbakning til at fjerne følgende sætning ud af kommuneplan-forslaget: - Tønder Kommune vil forøge energiproduktionen fra vindmøller på land gennem "repowering", dvs. sanering og udskiftning af eksisterende ældre og udtjente vindmøller til færre, større og mere effektive vindmøller og samtidigt vurdere behovet for nye vindmølleområder i kommunen. - Oven på al den ballade, vi har haft, vil det give ro ude i de små samfund, så de ikke skal hakke hinanden på hovedet længere, vurderede LA's Claus Hansen. Det var dog ikke alle enige i. At ambitionen nu er taget ud af planen, er nemlig næppe ensbetydende med, at der ikke udskiftes og opstilles nye møller. - Jeg er overbevidst om, at der kommer nogle projekter, der er så spiselige, at de kan godkendes med mere end 16 stemmer her, forudser teknisk udvalgs formand, Bo Jessen (V).

Store vindmølle hører til ude på havet. For vores skyld kunne vi godt droppe al vindmølleplanlægning i denne byrådsperiode. Peter Christensen, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet

Det sker der nu Forslag til Tønders overordnede kommuneplan frem til 2029 har været i høring i fire måneder. Det resulterede i 73 høringssvar.Kommunalbestyrelsens behandling torsdag aften var en overordnet gennemgang af de indkomne indsigelser og bemærkninger. Ud over at droppe de politiske målsætninger for vindenergi blev bl.a. det også besluttet, at tage heliporten på Rømø ud af planen.



De indkomne høringssvar vil nu blive vurderet af forvaltningen samlet i en hvidbog. Det forventes, at kommunalbestyrelsen herefter vil diskutere og godkende et endelige plan-udkast i enten februar- eller marts-mødet i byrådssalen.

Mange millioner Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen ærgrerede sig over kommunens lave ambitionsniveau i forhold til noget så overordnet og vigtigt som klima og grøn energi og helt lokalt noget så indbringende som vindmøller, der kunne løfte og finansiere udvikling i landdistrikterne. - Hvis vi finder plads til 100 nye møller som erstatning for de nuværende 248, ville det udløse et årligt afkast på 15,8 mio. kr. og altså 400 mio. kr. over en periode på 25 år. Jeg er enig i, at der skal arbejdes med den nuværende fordelingsnøgle, hvor lodsejere får for meget og fællesskabet for lidt. Men vi giver afkald på en enorm mulighed for landdistrikterne, sagde Thomas Ørting Jørgensen, der beskyldte byrådskollegerne for ikke at turde tage beslutningen og dermed udvise lederskab. Den bemærkning faldt Venstres Anita Uggerholt Eriksen for brystet. - Jeg er mega træt af, at når man er uenig med Thomas Ørting, så tager man ikke ansvar. Det er god ledelse, at lytte til borgernes indsigelser, sagde hun. Hendes partifælle Mathias Knudsen kiggede tilbage på de sidste mange års diskussioner i kommune og fandt det helt naturligt at tage vindmølle-målsætninger ud af planen. - Det ville være tonedøvt ikke at rette planen til efter de politiske meldinger fra sidste periode. Det er ikke penge vi mangler mest af, men flere borgere. Dem får vi ikke ved at sætte flere vindmøller op, sagde Mathias Knudsen

Større krav Forud for debatten i byrådsalen havde kommuneplanforslaget frem til 2029 været i offentlig høring. Det havde resulteret i 73 kommentarer, indsigelser og bemærkninger. De fleste udtrykte stor bekymring vedr. vindmølle-strategien. Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen kunne fint leve med at vindmølle-afsnittet blev taget ud af kommuneplanen, men understregede i lighed med andre, at der fortsat vil være mulighed for at realisere vindmølleprojekter. - Men det stiller større krav til dem, der vil stille dem op, og det er ikke andet end rimeligt. Det er projektmagernes ansvar at lave spiselige projekter, sagde han. Uanset hvor spiselige kommende projekter måtte blive, kan eventuelle projektmagere som udgangspunkt ikke forvente opbakning fra socialdemokraterne i byrådsalen. - Ingen skal være i tvivl om, hvor socialdemokraterne står i denne sag. Store vindmølle hører til ude på havet. For vores skyld kunne vi godt droppe al vindmølleplanlægning i denne byrådsperiode. Vi er ikke med på hverken repowering eller nye store møller her i kommunen, slog Peter Christensen (A) fast.