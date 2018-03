Store Vadehavshostel-planer er sendt i høring

Lokalplan og kommuneplantillæg åbner for op til 300 sengepladser på Vadehavshostel i Brøns. Så mange har værtsparret dog ikke tænkt sig at etablere, som det ser ud nu og her.

Brøns: En lokalplan og et kommuneplantillæg, der vil gøre det muligt for Vadehavshostel i Brøns at udvide markant, blev i sidste uge sendt i fire ugers høring af kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune.

I materialet kan man læse om op til 300 sengepladser, mulighed for at bygge nyt og spændende udendørs faciliteter som en lille biograf og sports- og parkfaciliteter. Men så store er de konkrete planer ikke.

Det fortæller Robert Heynig, der sammen med Betina Schurmann er ved at ombygge den tidligere skole i Brøns til et hostel.

Indtil videre har de etableret 15 sengepladser i værelser i stueetagen, og flere sengepladser er på vej i tilfælde af, at planerne godkendes.

- Jeg tror, vi når op på 100, for vi har også et stort lokale ovenpå, og det skal være mere som en sovesal, fortæller Robert Heynig, der gerne ser de ekstra værelser stå klar til sommer, hvor en gruppe computerspillere har et ønske om at besøge stedet.

Muligheden for bygge ved skolen regner Robert Heynig ikke med at skulle benytte.

- Der er så meget plads indenfor for nu, fortæller Vadehavshostel-ejeren.