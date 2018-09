Storby-atmosfære på Højer Designefterskole

På Højer Designefterskole er der forskellige linjer, og modelinjen har blandt andet lavet papirskjoler og cowboytøj med deres modelærer, Emma Jorn, der ud over at være tilknyttet skolen er professionel designer.

- Modeshowet bliver en dag, hvor eleverne viser de ting frem, som de har lavet her på skolen til deres familier, men også til unge, der måske kunne overveje at gå på Højer Designefterskole, siger Kirstine Fryd, der er kommunikationsmedarbejder på Højer Designefterskole.

Højer: På søndag slår Højer Designefterskole dørene op til et modeshow, hvor potentielt nye elever kan komme og få et indblik i hvilke muligheder, der er på skolen. Det sker i forbindelse med efterskolernes dag, hvor alle efterskoler i landet holder åbent hus for at lokke nye kommende elever til.

Catwalk i storbyen

Modeshowet søndag kommer til at foregå i skolens haller, som eleverne den seneste måned har forvandlet til en storbyscene. Hallerne er udsmykket med lys og graffiti, som man kender det fra diverse storbyer, samt et podie, der kommer til at fungere som en catwalk. Her skal eleverne på modelinjen vise det nye tøj frem for de fremmødte.

Eleverne på modelinjen har blandt andet skullet finde noget gammelt cowboy materiale frem og lave det om til noget nyt og moderne.

- Det er vigtigt, at eleverne lærer om genbrug, og at de henover året får udviklet et kreativt fundament, som de senere kan videreudvikle på ved deres kommende uddannelser, siger Kirstine Fryd.

Modeshowet på efterskolen begynder klokken 13.30. Fra klokken 13 er der mulighed for at få en rundvisning på skolen.