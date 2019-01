Storbrand i Kloster: Mand var i fare for at indebrænde

LØGUMKLOSTER: Opdateret klokken 16.20: Tre personer er kørt på skadestuen med symptomer på røgforgiftning.

Bygningen Møllegade 19 i Løgumkloster, der tidligere har huset det populære værtshus "Klosterkjælle", eksisterer ikke mere. Ejendommen, der indtil i går middag var indrettet med seks lejemål, blev i løbet af få timer flammernes bytte.

Et dramatisk højdepunkt under den voldsomme brand, var redningen af en mandlig beboer, som var på bygningens første sal. Han var i overhængende fare for at indebrænde. Det lokale brandværn var hurtigt på pletten og manden kunne reddes ud ved hjælp af en hastigt fremskaffet stige.

Netop frygten for, at en eller flere personer kunne være kommet til skade, gjorde, at der fra indsatsledelsens side ikke blev taget chancer. Således blev der ud over slukningskøretøjer fra flere lokale værn også sendt bud efter ambulancer og medicinere. Dem blev der brug for. I alt fem personer blev på stedet behandlet for symptomer for røgforgiftning og heraf er de tre blevet kørt på skadestuen til videre behandling.

Møllegade og dermed en del af den indre by i Løgumkloster er afspærret. Slukningsarbejdet vil efter alt at dømme stå på i flere timer endnu.

