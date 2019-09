70 brandfolk fra syv lokale værn, samt mandskab fra Beredskabsstyrelsen, var natten til tirsdag i aktion i Sæd for at bekæmpe en storbrand i en af landsbyens største og ældste gårde. Det lykkes at redde stuehuset, men driftsbygningerne stod, trods det massive opbud af brandfolk, ikke til at kunne reddes.

SÆD: Et massivt opbud af omkring 70 brand- og redningsfolk fra syv forskellige lokale værn og Beredskabsstyrelsen kæmpede natten til tirsdag med en storbrand i Sæd. Her blev samtlige driftsbygninger i tilknytning til den historiske gård på hjørnet af Sprøjtehusvej og Grøngårdsvej flammernes bytte. Til gengæld lykkes det at redde gårdens stuehus og at forhindre, at ilden trods en tæt gnistregn bredte sig til en nærliggende stråtækt ejendom.

- Fokuspunkterne for de første brandbiler, der nåede frem, var, ikke at slukke ilden, men at sikre bygninger, der ikke brændte, forklarer indsatsleder fra Brand- & Redning Sønderjylland, Kenneth Achner, Tønder.