Storalarm på skole: 700 elever evakueret ved brand

Formentlig uhensigtsmæssig omgang med en ukrudtsbrænder fik mandag formiddag alle alarmklokker til at ringe på Campus Tønder. Mellem 600 og 700 elever blev over højtaleranlæg opfordret til at forlade bygningen og samles på den åbne plads foran bygningen.

- Skolen skal virkelig have ros for evakueringen. Der var fuldstændig styr på situationen, både i forhold til eleverne og medarbejderne. Det var dejligt at se, siger Bent Hansen.

Ukrudtsbrænder

Efter at have stået uden for på skolens parkeringsområde fik de første elever lov til at vende tilbage til skolebygningen en time efter, at alarmen lød. Forinden havde politiet og brandfolkene gennemgået hele bygningen, og der var desuden sat ventilationsudstyr op for at få bugt med røg- og lugtgener.

Mens politiet altså arbejder ud fra mistanken, at en ukrudtsbrænder var årsag til branden, vil indsatsleder Bent Hansen ikke forholde sig konkret til brandårsagen. Og dog:

- Pas på med ukrudtsbrænderen derude, nogle gange går det ud over mere end ukrudtet, siger han på Tønder frivillige Brandværns Facebook-side i forbindelse med omtalen af branden.