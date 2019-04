Storalarm i nat: 'Kirken brænder', lød meldingen - så galt gik det heldigvis ikke

MJOLDEN: Lørdag nat lidt over midnat indløb der en alvorlig alarm hos alarmcentralen og Brand & Redning Sønderjylland. En borger havde set, at Mjolden Kirke brændte, lød meldingen.

Falck i Skærbæk kørte med indsatslederen for Brand & Redning Sønderjylland, Thomas Sørensen, til adressen, men det viste sig hurtigt, at flammerne ikke havde fat i kirken men til gengæld i strå fra et gammelt stråtag.

Brandstedet var begrænset til en mark, men beliggenheden og tidspunktet på døgnet gjorde, at det kunne se ud som om, det var kirken, der stod i flammer, fortæller Thomas Sørensen.

Brandfolkene fik ganske hurtigt slukket ilden og bedt ejeren af marken om at tilse stedet, så ulmende gløder ikke igen antændte stråene. Samtidig var der en kort besked til ejeren.

- Man må ikke brænde affald af - og da slet ikke om natten, konstaterer Thomas Sørensen.

Et par timer efter alarmen, der indløb klokken 00.23, forlod Thomas Sørensen og brandfolkene fra Falck Mjolden.