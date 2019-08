Storalarm: Stor ståhej for ingenting

ÅBØL: Først lød meldingen på storalarm og gylleforurening, siden viste det sig, at der overhovedet ikke var noget om snakken, da Brand & Redning Sønderjylland blev kaldt ud til en gylleforurening ved Gammel Åbølvej fredag midt på formiddagen. Men efter at have snuset rundt i området, måtte indsatslederen, Kenneth Achner, notere, at der ikke var noget akut at komme efter.

- Det er ikke en akut forurening og derfor ikke en sag for Brand & Redning Sønderjylland, noterede indsatslederen efter at have kørt rundt i området for at lokalisere "storforureningen".

I alt fire køretøjer fra Toftlund Frivillige Brandværn medvirkede i udrykningen, der i bedste fald kan betegnes som en storm i et meget lille glas vand.