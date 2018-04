Storalarm: Fire brandværn redder stuehus

BIRKELEV/SKÆRBÆK: En målrettet indsats af fire lokale brandværn var i nat afgørende for, at et stuehus i Birkelev ved Skærbæk blev reddet fra at brænde ned.

Beboerne i den nedlagte landejendom på Gammelbyvej slog selv alarm, da de opdagede ilden ved 1-tiden.

- Da jeg nåede frem, stod det meste af en ladebygning med fyrrum og garage, der var sammenbygget med stuehuset i flammer. Ilden truede med at brede sig til stuehuset, fortæller indsatsleder ved Brand & Redning Sønderjylland, Kenneth Achner, Tønder.

Ud over Falck's brandfolk fra Skærbæk sendte han også bud efter brandfolkene fra Ribe og Arnum, der er de nærmeste stationer i området, og fra Tønder blev den store stigevogn tilkaldt.

- Stigevognen var nødvendigt for at bekæmpe ilden ovenfra. Det lykkes at forhindre, at ilden bredte sig, lyder det fra indsatslederen.

Slukningsarbejdet stod på i tre-fire timer.

Brandårsagen er endnu ikke klarlagt og skal undersøges nærmere af politiet.