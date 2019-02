Stor utilfredshed i Højer: Underskrifter mod affaldsøer

Affaldsøerne har både plusser og minusser. Da de er gravet ned, fylde de ikke så meget i bybilledet. Til gengæld kan man få langt til næreste affaldsø. Desuden frygter nogle, at øerne bliver en losseplads for andet skrammel og efterladte effekter. Arkivfoto: Martin Franciere

På et borgermøde mandag om affaldsøer i Højer var stemningen så negativ, at lokalrådet har iværksat en underskriftindsamling. Formand for teknik- og miljøudvalget lover, at han lytter til borgernes stemmer.

HØJER: For at sige det mildt, så er borgerne i Højer ikke meget for at få placeret affaldsøer i byen. Det er ingen i tvivl om efter mandagens borgermøde om emnet. Godt 100 borgere deltog i mødet, og her var stemningen bestemt ikke for de nedgravede affaldsøer, fortæller både formanden for Højer Lokalråd, Finn Hansen, og formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V). Under mødet blev det besluttet af lokalrådet at etablere en underskriftindsamling, så de borgere, der er utilfredse med affaldsplanerne, kan sætte deres underskrift på papir. - På den måde kan vi sikre, at den holdning, der er i byen, også kommer til udtryk, så politikerne kan tage den rigtige beslutning, siger Finn Hansen, der selv var til stede under borgermødet.

Man skal vælge sine kampe med omhu. Hvis folk i Højer ikke er interesserede i affaldsøerne, skal de selvfølgelig ikke have dem. Bo Jessen (V), fmd. teknik- og miljøudvalget, om de ofte udskældte affaldsbeholdere

Tønder Kommunes teknik- og miljøudvalg har peget på en række placeringer af affaldsøer i Højer. Placeringen skal både være central, som her på torvet, og samtidig sikre, at borgerne ikke får for langt til nærmeste affaldsø.

Formand lytter Bo Jessen oplyser, at emnet er taget op af teknik- og miljøudvalget på foranledning af Tøndermarsk Initiativet. Begrundelsen for de nedgravede affaldsøer er, at de skal sikre, at der bliver mindre kørsel med skraldebiler i byens snævre gader. Desuden er de mange plastikbeholdere, borgerne har i forvejen, ikke just en fryd for øjet. Ifølge Finn Hansen havde de deltagende borgere dog ikke dette for øje, da emnet blev debatteret på Kiers Gaard i Højer. Til gengæld gik bekymringerne på, hvor langt de mange, ældre borgere ville få til nærmeste affaldsø. Desuden var der kritiske røster, der frygtede, at affaldsøerne ville ligge hen som lossepladser, når folk dumper alt andet ved siden af affaldsskakterne. Bo Jessen har tidligere givet udtryk for, at han vil lytte meget til borgernes meninger. Og det holder han fast i.

Ved at samle affaldet i øer undgår man, at skraldebilen skal køre gennem Højers mange, snævre gader. Desuden kan det for nogle borgere blive en billigere affaldsordning end den nuværende.

Minus og plus - En underskriftindsamling er en legal måde at vise sin tilkendegivelse på. Det er fint nok, siger udvalgsformanden og tilføjer, at for ham er affaldsøerne ikke noget kardinalpunkt. - Man skal vælge sine kampe med omhu. Hvis folk i Højer ikke er interesserede i affaldsøerne, skal de selvfølgelig ikke have dem, siger Bo Jessen og peger på, at erfaringerne andre steder har været delte: - Der er både plusser og minusser ved det. På mødet blev der fremlagt en halv snes mulige placeringer i bykernen. Tønder Forsyning har tidligere til JydskeVestkysten oplyst, at prisen for en nedgravet affaldsø i Højer er på cirka 560.000 kroner. Da området er brugerfinansieret, gør det ingen forskel for Bo Jessen og Tønder Kommune, om det ender med den oprindelige eller måske kommende løsning, altså affaldsøerne, i Højer by.

Folk stod i kø Tilbage til lokalrådsformanden, Finn Hansen, der tirsdag aften lagde underskriftsedlerne ud i Dagli'Brugsen i Højer. Der gik ikke mange minutter, før der allerede var sat en halv snes underskrifter, fortæller han: - Det tog ikke 10 minutter. Folk stod og ventede på at sætte deres underskrift. Finn Hansen satser på, at et sted mellem 200 og 250 borgere sætter deres underskrift. For så vægter det, mener han. - Hvis vi når op på 250 underskrifter, så er jeg godt tilfreds, siger Finn Hansen. Underskriftsedlerne samles ind den 10. februar klokken 18 og overdrages umiddelbart herefter til teknik- og miljøudvalget.