Stor underskrift-indsamling sender lukning af dagplejere til tælling

På en uge lykkedes det for Cris Kieffer Kirsten at indsamle 220 underskrifter fra Højers borgere. De er utilfredse med udsigten til at den kommunale dagpleje lukkes i byen. Men måske er der håb efter at økonomiudvalget besluttede at sende punktet tilbage til børn- og skoleudvalget. Foto: Martin Franciere

Den private dagpleje lever fortsat i Højer. Onsdag morgen besluttede økonomiudvalget i Tønder Kommune at sende et forslag om at lukke den kommunale dagpleje i Højer tilbage til børn- og skoleudvalget, der genoptager sagen på sit næste møde.

HØJER/TØNDER: Tønder Kommunes økonomiudvalg besluttede på sit møde onsdag morgen at sende en beslutning om lukning af den kommunale dagpleje i Højer tilbage til børn- og skoleudvalget. Den foreslåede lukning er blevet mødt med skarp kritik og en underskriftindsamling blandt borgerne i Højer. Det lykkedes for underskriftindsamlerne at samle 220 underskrifter fra byens borgere på en uge. Det er initiativtager Cris Kieffer Kirsten godt tilfreds med. - Jeg er glad og tilfreds. Det er dejligt, at vi dermed kan vise, at vi har opbakning fra befolkningen i Højer, siger Cris Kieffer Kirsten, der havde placeret underskriftsedlerne på fire udvalgte steder i Højer by.

Det vil helt klart være mere tiltalende for småbørnsforældre såvel som kommende forældre at flytte hertil, hvis muligheden for et differentieret pasningstilbud eksisterer. Steffie Pedersen, uddrag af brev stilet til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen

Brev til politikere Som næstformand i økonomiudvalget var Preben Linnet (V) onsdag med til at sende beslutningen retur til børn- og skoleudvalget. - Det er dumt at træffe en beslutning på forkert grundlag, siger Preben Linnet med henvisning til, at børn- og skoleudvalget har udarbejdet forslaget om lukning ud fra mangelfuldt talmateriale. Det viser sig nemlig, at de tal, forvaltningen har brugt omkring nytår til at beregne behovet for dagplejere i Højer, ikke stemmer overens med det aktuelle, faktuelle tal. - Vi taler ikke om børn, der bliver født om fem år, vi taler om børn, der allerede er født, pointerer Preben Linnet. Steffie Pedersen, Emmerlev, har gjort opmærksom på talmaterialet i et læserbrev, som blev bragt i JydskeVestkysten onsdag, samt i et brev, hun sendte ud til samtlige 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen tirsdag.

Forældede tal I brevet til lokalpolitikerne skriver Steffie Pedersen blandt andet, at børnetallet er på vej op. "Tallene taler for sig selv og ja, der er på nuværende tidspunkt mangel på børn. Men med indtil videre fire børn indskrevet med opstart i dette kalenderår, mener jeg en lukning er en forhastet beslutning", skriver Steffie Pedersen. Steffie Pedersen erkender, at hun har et medansvar for, at talmaterialet allerede få uger efter, at det er udarbejdet, er forældet. - Min datter, der startede i dagpleje den 1. februar, figurerer ikke af prognosen. Måske det er fordi, jeg selv ringede to dage inden, jeg havde behov for pladsen. Jeg tænkte ikke, at det var noget problem, at vi ikke skrev børnene op i Højer, siger Steffie Pedersen, der er mor til to piger.