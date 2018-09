Stor tysk kunst møder Galleri Tønder

TØNDER: Galleri Tønder løfter fredag sløret for en udstilling, der har tiltrukket en stor forhåndsinteresse. Faktisk så stor, at fem af udstillingens malerier allerede er solgt inden ferniseringen fredag eftermiddag. Udstillingen tager udgangspunkt i malerier fra den internationalt anerkendte tyske kunstmaler Hans Sieverding, som nu er på plads med sin anden udstilling på Galleri Tønder.

For Galleri Tønder og ikke mindst indehaver Poul Erik Vestergaard Frandsen er det stort at kunne præsentere et navn af Sieverdings kaliber. Det er nemlig lidt udenfor Galleri Tønders vante rammer - men passer alligevel godt ind:

- Det er stort for os, specielt fordi vi gerne vil være et dansk/tysk galleri. Hans Sieverdings værker er i et prisleje, som vi normalt ikke har her på galleriet, men vi fik alligevel en aftale i hus, forklarer han.

Faktisk begyndte snakken mellem galleri-indehaveren og Hans Sieverding for snart 12 år siden, og det har sidenhen udviklet sig til et venskab. Den nye udstilling er da også tyskerens anden på Galleri Tønder.

- Jeg mødte ham første gang for 12 år siden til Art Copenhagen. Han var der egentligt for at forhandle om en udstilling, han skulle lave i Sverige, men vi faldt i snak, og dengang endte jeg også med at købe et billede selv. Jeg tog siden hen kontakt til ham igen. Siden har vi holdt kontakten ved lige, forklarer Poul Erik Vestergaard Frandsen.