TØNDER: At brandvæsnet kører efter falske alarmer kan ske, men når den falske alarm går på et plejehjem, så kan situationen godt være mere kaotisk end som så. Men dagen derpå er der lutter ros fra Brand og Redning Sønderjylland til personalet på Leos Plejecenter i Tønder, for onsdag aften gik alarmen nemlig på plejecentret ved en fejl.

- På plejecentret var personalet rigtig hurtige til at få tjekket, at alle var i sikkerhed, så vi har stor ros til dem for arbejdet. Man kan sige, at responstiden i forvejen er hurtig med vores placering i Tønder, så det var godt at se, at der allerede var fuldstændig styr på situationen, da vi ankom, forklarer beredskabsinspektør Kenneth Achner.