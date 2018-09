Stor miljøøvelse sætter Rømø på den anden ende

En række myndigheder er gået sammen om en storstilet miljøøvelse. Øvelsen finder sted på og ved Rømø over to dage i midten af september.

RØMØ: Der er både skibskollision, olieforurening, skibsbrand samt redning af mange nødstedte på programmet, når en lang række myndigheder i dagene den 19. og 20. september gennemfører en omfattende øvelse i Vadehavet nær Rømø og på selve øen.

Myndighederne skal på øvelsens førstedag den 19. september øve det tætte samarbejde i et scenarie om, at et mindre tankskib og en passagerfærge kolliderer. Som følge af kollisionen opstår der brand om bord på færgen. Der er i tilgift adskillige kvæstede, ligesom tankskibet lækker olie. Det lykkes i scenariet efterfølgende passagerfærgen at sejle retur til Rømø Havn i Havneby, hvor passagerne omgående bliver evakueret.