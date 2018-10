Stor interesse for Folkeklubben-arrangement

Tønder: Der meldes om stor interesse for Folkeklubbens release-arrangement i Schweizerhalle - Tønder Kulturhus den 24. oktober. For at sikre at ingen kommer til at gå forgæves, kan interesserede hente billetter gratis på Tønder Festivals hjemmeside. Det kan gøres fra tirsdag den 2. oktober klokken 10. Det er maksimalt muligt at hente to fribilletter per person. De, der har sikret sig billetter, skal den 24. oktober være på Schweizerhalle senest klokken 19 og afhente dem - ellers vil billetterne blive afsat til anden side.