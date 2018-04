Stoppet med spiritus i blodet

SKÆRBÆK: En 62-årig mand fra Skærbæk-området kan se frem til en bøde og muligvis en frakendelse af sit kørekort, efter at han blev afsløret med spiritus i blodet. Det skete fredag aften kort før klokken 20, hvor han rutinemæssigt blev stoppet af en patrulje i Storegade i Skærbæk. Her var manden kørende i en varebil. Betjentene konstaterede, at manden ikke var ædru. Han blev derfor anholdt for at få udtaget en blodprøve. Det er resultatet af denne, der bliver afgørende for, hvorvidt den 62-årige slipper med en bøde, eller altså får frakendt sit kørekort betinget eller ubetinget.