Stoppet af politiet: Havde økse med i bilen

SKÆRBÆK: I løbet af en time lykkedes det for politiet at stoppe to påvirkede trafikanter på Søndervang i Skærbæk tirsdag.

Tirsdag formiddag klokken 11.09 stoppede en politipatrulje på Søndervang først en 21-årig mand, der ifølge lederen af efterforskningen i politiets områdecenter syd, Jens Peter Rudbeck, var påvirket af stoffer. Et nærmere tjek af bilisten viste, at han er frakendt førerretten i forvejen.

51 minutter senere var den gal igen på Søndervang. Denne gang var det en 23-årig bilist, der blev vinket ind til siden. Også i dette tilfælde viste det sig, at bilisten var påvirket af euforiserende stoffer, og at bilisten i forvejen var frakendt førerretten. Desuden viste det sig, at den 23-årige bilist havde en økse med sig i bilen.

- Han er nu sigtet for overtrædelse af våbenloven, oplyser Jens Peter Rudbeck.

Begge bilisterne er fra lokalområdet.