Støttekreds drømmer om ny multibane

I første omgang er målet at få samlet penge sammen til en multibane, der skal ligge i nærheden af den nye kunstgræsbane, der snart står færdig. En multibane er en bane, hvor man kan dyrke mange forskellige sportsgrene på. Prisen for at anlægge sådan en bane er omkring 350.000 kroner, og de penge skal blandt andet findes via fonde, der kun er mulige at søge som støttekreds.

- Det er ikke muligt at søge støttefonde som center, det er kun muligt, når man er en forening. Derfor er det nu vores job at søge tilskud til forskellige projekter, siger han.

TØNDER: Tønder Sport- og Fritidscenter har længe drømt om en støttekreds, og den er nu kommet. Hans Pilegaard er formand for den nye støttekreds, og ifølge ham er er det muligheden for at skaffe ny økonomi til Tønder Sport- og Fritidscenter, der gør, at den nye forening har set dagens lys.

- Vi synes, at det er vigtigt at bakke op om et center, der er et særdeles velfungerende aktiv for byen. Derudover har mange andre byer en støttekreds, så vi synes det var på tide at lave en i Tønder også.

- Det meste af vores tid har været brugt på at få os etableret. Det er lykkedes nu, og derfor skal vi nu bruge mere tid på at tegne flere nye medlemmer, siger Hans Pilegaard.

Den nye støttekreds har været i gang med at samle støtter til den nye støttekreds siden sommerferien sluttede. Indtil videre har de fået samlet et sted mellem 30 og 40 medlemmer.

Løbende indsamling

Formålet med den nye støttekreds er todelt. Ud over det økonomiske aspekt i at kunne søge fonde til nye projekter, så er formålet med oprettelsen af fonden også at bakke op om Tønder Sport- og Fritidscenter.

Det første arrangement for den nye vennekreds bliver Foreningernes Dag, der kommer til at foregå den 3. november, e hvor alle der bruger Tønder Sport- og Fritidscenter er inviteret.

- Det gør vi for at de forskellige foreninger får en mulighed for at fremvise, hvad de kan. Derudover skal det være med til skabe et bedre sammenhold i centeret, siger Hans Pilegaard.

Foreningernes Dag slutter med et sponsorløb, hvor alt overskuddet går til multibaneprojektet.