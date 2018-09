Større sammenstød spærrede rute 11

SÆD: Et færdselsuheld med i alt fire implicerede biler spærrede kortvarigt rute 11, Sønder Løgum Landevej ved Sæd onsdag middag. Omkring 11.45 stødte i alt fire biler sammen på stykket ud for OK-tankstationen umiddelbart inden grænsen.

De fire biler, to med danske og to med hollandske nummerplader, ramlede sammen på stedet, og en enkelt fastklemt bilist blev fastklemt ved uheldet, forklarer indsatsleder Per Frandsen fra Brand & Redning Sønderjylland:

- Vi blev kaldt ud til uheldet, hvor vi reddede en enkelt fastklemt bilist ud. To andre er derudover kørt på sygehuset med mindre skader efter uheldet. Det spærrede vejen fra det skete lidt før middag og indtil 13.30, hvor vi var færdige på stedet.

Rute 11 er genåbnet efter uheldet.