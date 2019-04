Større røgskader i sommerhus på Rømø

Rømø: Fredag aften klokken 21.04 blev brandvæsnet, politi og ambulance kaldt til Kromose på Rømø, hvor der var opstået brand i et udlejningssommerhus.

Branden var startet bagved en brændeovn i et sommerhus på J Tagholmsvej 64.

- Der er opstået mindre brandskader, men der er kommet større røgskader i hele huset, fortæller Brand og Redning Sønderjylland.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi kan strålevarme fra brændeovnen være årsagen til, at der er gået ild i en brændekurv. Men det skal yderligere undersøgelser opklare, fortæller Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der blev samtidig tilkaldt en ambulance, som tilså de to personer, der var i sommerhuset, for røgskader. Det var de to personer, der havde lejet sommerhuset, og som selv havde ringet efter hjælp. Der var dog ingen af dem, der blev taget med ambulancen.

Nu er det skadeservice, der har taget over, og som søger for, at huset bliver renset ned for røgskader, forklarer Brand og Redning Sønderjylland.