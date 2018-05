Stjal og monterede en garageport

AGERSKOV: En husejer på Vellerupvej i Agerskov havde held med sin egen eftersøgning, da han tirsdag opdagede, at hans garageport var blevet stjålet. Garageporten var ikke monteret, da den blev stjålet. Det fik dog ikke portens ejer til at give op, for på en tur rundt i lokalområdet opdagede han pludselig, hvor porten var blevet af, forklarer vagthavende Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Den forurettede kører rundt og ser pludselig, at porten er monteret et andet sted. Han melder tyveriet klokken 20.27, og det viser sig, at han så rigtigt. Ejeren af huset, hvor porten viste sig at være monteret, har nemlig erkendt tyveriet, forklarer Jens Peter Rudbeck.

Der er tale om en lokal 37-årig mand, som nu er sigtet for tyveriet af garageporten.