Syd- og Sønderjyllands Politi har udsendt et signalement af en ung mand, som torsdag morgen stjal en bærbar computer i Tønder - og flygtede på cykel.

TØNDER: En borger på Plantagevej fik tidligt torsdag morgen en brat opvågnen, da hun ellers lå og sov. Lidt efter klokken fem hørte den kvindelige beboer hoveddøren blive åbnet, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Hun skynder sig ned for at finde ud af, hvorfor døren gik op. Her ser hun så en mand stikke af fra stedet på cykel, og med sig har han en bærbar computer, som er taget fra stedet, forklarer Jens Peter Rudbeck.

Trods det noget hastige forløb fik den kvindelige beboer et godt signalement af gerningsmanden. Han beskrives som værende 15-20 år gammel og spinkel af bygning. Han bar en blåsort dynejakke og havde en hættetrøje indenunder. Han cyklede fra stedet med computeren.

Syd- og Sønderjyllands Politi hører gerne fra folk, der har set den unge mand på cykel i området ved Plantagevej.