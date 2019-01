LØGUMKLOSTER: Syd- og Sønderjyllands Politi leder i øjeblikket efter to gerningsmænd, efter i alt 15 bærbare computere af mærket Dell blev stjålet onsdag morgen på Løgumkloster Distriktsskole. Det skete under spektakulære forhold, for tyvene havde nemlig først fundet og fjernet en udvendig nøgleboks, der egentligt sidder der i nødstilfælde - for eksempel ved brand.

Ærgerligt indbrud - men skoledagen går videre

Tilbage på Løgumkloster Distriktsskole går skoledagen videre - også uden de 15 computere, som tilhørte skolens lærere. Midlertidige erstatningscomputere er hentet ind, og undervisningen fortsætter som før - men tyveriet er et kedeligt problem, mener distriktsskoleleder Tanja Linnet:

- Vi konstaterede onsdag morgen, at computerne var væk. Vi har skaffet nogle computere til de lærere, der manglede efter tyveriet, så vi kommer hurtigt videre. Men det er da absolut træls, at det her er sket. Det er jo klart, at lærerne gerne vil have deres egne ting, så vi håber, computerne snart dukker op igen.

Tanja Linnet tilføjer:

- Vi er virkelig sikrede med alt, der skal til af alarmer og koder, og vi har gjort alt det, vi skal i forhold til det. Det med nøglekassen er ikke mit domæne, så jeg kan ikke sige noget i forhold til, om vi skal ændre noget der. Men træls er det i hvert fald. Det er altid rarest, når tingene bare virker.