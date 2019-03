Stjålet bil dukkede op med tyske nummerplader

TØNDER/VEJEN: Sidste fredag blev en hvid Nissan Qashqai stjålet fra en adresse i Vejen, og selvsamme bil dukkede natten til fredag op i Tønder.

Her slog politiet til klokken 01.15 på Carstensgade, da man så den hvide Nissan komme kørende - med et sæt tyske nummerplader på. Derfor blev bilen forsøgt standset til en rutinemæssig kontrol, men sådan gik det ikke, beretter vicepolitiinspektør Preben Westh fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Patruljen forsøger at standse bilen, men føreren stikker af mod Strucksalle, og betjentene mister kort bilen af syne. Patruljen kører rundt i området, og finder kort efter bilen forladt på Spangholm, hvor gerningsmændene er stukket af fra. Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at de tyske nummerplader er stjålne, og at der i virkeligheden er tale om en bil, der har været brugsstjålet, forklarer han.

En politihund havde held til at finde nøglerne til bilen ved stedet, og siden er nøglen blevet undersøgt for spor af gerningsmændene. Preben Westh tilføjer derfor, at den hvide Nissan snart er tilbage ved sin retmæssige ejer.