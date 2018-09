Stiprojekter: Bedre forhold for cyklisterne på vej

Arbejdet med to stiprojekter i Skærbæk og Højer er gået i gang. Efter afviklet licitation løber den samlede pris op i godt 1,3 millioner kroner.

SKÆRBÆK/HØJER: Trafiksikkerhed er højt prioriteret i Tønder Kommune, hvor en af målsætningerne lyder, at ingen børn og unge må komme til skade på vej til at fra skole.

Netop nu er arbejdet med to mindre stiprojekter i gang i Skærbæk og Højer. Begge steder etableres der stier, som skal gøre det mere sikkert at færdes i trafikken som cyklist.

På Aabenraavej i Skærbæk omlægges fortovet på strækningen mellem jernbanen og Ribevej i begge sider og bliver til såkaldte fællesstier. Det betyder, at fodgængere og cyklister i fremtiden skal deles om pladsen, skriver kommunen i en udsendt pressemeddelelse.

Projektet har været udbudt i licitation, hvor fire lokale entreprenører kom med et bud. I et tæt opløb blev opgaven overdraget til Drengsted Entreprenørfirma A/S, der bød ind med en pris på 779.770 kroner. Det var godt 60.000 kroner billigere end nærmeste konkurrent.