Stedbørn fastholder: Jehova-far tyraniserede familien med kontrol og slag

Opfattelsen af, hvad der foregik i et hus på Skærbæk-egnen i perioden fra 2008 til 2016 er mildest talt forskellige. Mens den 50-årige voldsdømte stedfar fastholder sin uskyld om aldrig at have lagt hånd på en af de fire stedbørn, fastholder foreløbig to af børnene de alvorlige anklager om systematiske psykiske og fysiske overgreb.

Sagen mod den 50-årige stedfar og de fire børns biologiske mor blev indledt, da den ældste søn og datteren i juli 2016 anmeldte parret for grov vold. Det skete efter, at den dengang 19-årige datter var flygtet fra parret under en ferie i Norge og havde søgt tilflugt hos sin bror i København. Ifølge anklageskriftet har overgrebene mod børnene stået på i perioden fra 2008 frem til sommer 2016, mens familien boede i et hus på Skærbækegnen. De tre ældste børn er i dag 24, 21 og 20 år. De har brudt med Jehovas Vidner og er flyttet fra egnen. Den yngste dreng i familien er 17 år. Han blev som følge af anmeldelsen tvangsfjernet fra hjemmet.Stedfaren blev af byretten i september sidste år idømt 10 måneders ubetinget fængsel for bl.a. mishandling. Han ankede dommen til frifindelse/formildelse. Moderen blev i byretten frifundet for bl.a. ikke at have grebet ind over for ægtefællens fremturen. Denne frifindelse er ikke anket og står ved magt.

Frivillig sag

Et omdrejningspunkt i hele sagen er, hvorvidt familiens aktive tilhørsforhold til Jehovas Vidner spiller en rolle. I trosamfundets hierarki indtager den 50-årige en fremtrædende position. I retten forklarede han, at hele familien var aktive Jehovas Vidner, men at var frivilligt at være med.

- Børnene deltog i det omfang, de havde lyst. Ellers blev de væk, forklarede stedfaren. Ved nærgående spørgsmål omkring trosamfundets spilleregler henviste han gentagne gange til Jehovas Vidners officielle hjemmeside www.jw.org

At der var frivillighed omkring deltagelse i Jehova-aktiviteter kunne den ældste af fire søskende slet ikke genkende.

- Officielt og udadtil er det frivilligt. Hos os og for mig var der aldrig noget valg, sagde han.

Da han som 15-årig begyndte at interesse sig for fodbold, film og kammerater, fik han at vide, at den slags skulle han ikke spilde sin tid på. I takt med at han alligevel bevægede sig væk fra troen, voksede utrygheden og kontrollen. Det eskalerede med, at han på et tidspunkt ikke måtte tale med sine søskende.

- Jeg var et dårligt forbillede, derfor skulle al kommunikation foregå gennem mor og min stedfar, forklarede han.

Som ældste af de fire søskende nåede han at bo i hjemmet på Skærbæk-egnen i fire år, inden han dagen før sin 18 års fødselsdag flyttede - for aldrig at vende tilbage. Tiden i huset betegnede han som "et liv i alarmberedskab".

- Hele vores liv handlede om at aflæse vores mors og stedfars humør og indrette os efter det, sagde han.